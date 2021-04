Francesca Cipriani tra il 2017 e il 2018 ha detto più volte che Valeria Marini ha avuto degli atteggiamenti poco carini nei suoi confronti. Queen Valery però ha sempre negato ed ha smentito (lanciando frecciatine) le voci di una presunta rivalità.

“Adesso arriva la star! Non si dimentichi che la moda del lancio dall’elicottero è nata con me, il resto sono solo fotocopie mal riuscite. Se ce l’ho con Francesca? No, nemmeno la conosco. Ma di certo posso dire che è una mia fan e mi imita in tutto e per tutto. Poi bisogna capire se lo fa bene o male”.

A fare chiarezza c’ha pensato Alfonso Signorini, che ha confermato la versione della Cipriani. Valeria Marini poi è sbarcata nell’Isola dei Famosi di Francesca e lei due si sono chiarite (per modo di dire).

Ma se pensavate che la pace fosse durata a lungo vi sbagliate. Stando a quanto ha rivelato la Cipriani a Casa Chi, Valeria Marini pare che continui a punzecchiarla ogni volta che si incontrano.

“Se abbiamo fatto pace io e lei? Non è questione di chiarire. Io non ho mai davvero litigato con nessuno. Il problema è che lei è un po’ particolare, soprattutto con me. Era venuta a L’Isola a chiedermi scusa, era stata molto carina, poi dopo finito il programma tutto è tornato come prima. La situazione dietro le quinte è rimasta la stessa. Appena si sono spente le luci dell’Isola e dello studio nulla è cambiato.

C’è stato un nuovo evento e lei per l’ennesima volta si è rifiutata di fare le foto insieme a me. Lei è scesa dalla macchina quando io sono andata via. Tante cose che mi hanno creato nuovamente della tristezza. Quella che avete visto in tv è stata una cosa in stile teatrino. Sono doppiamente rimasta male. A questo punto avrei preferito non fosse venuta sull’Isola. Le ho anche fatto gli auguri di compleanno e non mi ha mai risposto”.