Valeria Marini è stata confermata nel cast della nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

Il suo nome era già trapelato online lo scorso febbraio quando venne svelato in anteprima ad Ogni Mattina di Adriana Volpe dal giornalista Santo Pirrotta.

“In Spagna per Supervivientes hanno pescato un’italiana: la nostra Valeria Marini, che sbarcherà in Spagna e farà Supervivientes. Glielo avevano proposto già due anni fa, stavolta invece pare abbia le valigie già pronte”.

Due anni fa, infatti, fu proprio la showgirl a svelare di aver rifiutato di partire per l’Honduras preferendo il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove entrò in corsa per la gioia di Antonella Elia.

“Mi avevano chiamato per andare a Supervivientes in Spagna ma ho detto no, dura 15 settimane!” – aveva dichiarato Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2020 – “Molto meglio qua. L’Isola dei Famosi mi piace ma è faticosa, io vengo da una stagione di stanchezza a teatro, mi sono ammazzata di lavoro: Natale, Capodanno.. e quando avevo un giorno libero avevo una serata!”.

Valeria Marini nel cast di Supervivientes, Ivan Gonzalez commenta

A supportare Valeria Marini c’è anche Ivan Gonzalez, l’ex tronista che ha avuto un flirt con la showgirl durante Temptation Island Vip, che su Instagram ha scritto “mi ganadora” / “mia vincitrice”.

Ivan Gonzalez, prima di approdare in Italia e fare Uomini e Donne, Temptation Island Vip ed il Grande Fratello Vip, ha partecipato proprio a Supervivientes dove ebbe un mini flirt con Paola Caruso.

Perché al trash non c’è mai fine.