Valeria Marini ieri sera è stata ospite allo speciale di Supervivientes in onda su Cuatro, dove ha potuto conoscere (e scontrarsi) con Oriana Marzoli, volto televisivo nonché ex di Ivan Gonzalez.

Oriana (che in Spagna è una vera star dei reality, dato che ha partecipato a Uomini e Donne, il Grande Fratello, lo stesso Supervivientes e pure La Casa Fuerte, il nuovo programma che Mediaset avrebbe acquistato), ha accusato Valeria di essere una bugiarda e di aver dei problemi con le donne, dato che litiga solo con loro.

Valeria Marini, Oriana Marzoli la prende in giro imitando il suo modo di parlare

“Hai finto di non conoscermi ma sai chi sono!”; “Sei l’ex fidanzata di Ivan, me l’ha dicho ieri” ha replicato la Marini in spagnaliano, tanto che la stessa Oriana si è lasciata andare ad una (pessima) imitazione dell’accento italiano. “Sì, tu, tesoro sì, ah è un tuo amico? Ah davvero! Non lo sapevo!“.

Oriana Marzoli (ex di Ivan Gonzalez e sosia ufficiale di Baby K) litiga con Valeria Marini a Supervivientes e la prende in giro imitando la cadenza italiana #Supervivientes2021 pic.twitter.com/nzMg2e5mw0 — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 10, 2021

Valeria Marini si è poi difesa anche dall’attacco di un’altra ex naufraga che l’aveva accusata di essere una bugiarda e di negare le cose che faceva: “Non sono bugiarda a volte sono distratta che è un’altra cosa, ma bugiarda no“. A parlare male di Queen Valery anche le due naufraghe rimaste in gara con cui ha convissuto sull’ultima spiaggia, dato che l’hanno accusata di aver avvolto male il filo da pesca. “Non è vero, non l’ho mai fatto! Sono loro ad essere bugiarde, non io!” ha replicato l’italiana.

Insomma, reality che vai, dramma che trovi. Valeria Marini è come il nero: sta bene su tutto. E si è pure concessa una performance di Boom!