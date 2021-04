Valeria Marini è approdata a Supervivientes ed ha già messo i naufraghi ai suoi piedi.

Da grande esperta di reality qual è (è l’unica del cast ad aver già partecipato alla versione italiana anni fa) durante la prima prova ricompensa ha spinto il suo gruppo ad acquistare delle uova (i naufraghi avevano un budget a disposizione per comprare alcuni oggetti utili alla sopravvivenza).

8 uova per 6 naufraghi è sembrato fin da subito un bottino ricco, fin quando i primi morsi della fame non si son fatti sentire ed i concorrenti si sono ritrovati davanti al problema (a cui non avevano mai pensato prima): come cucinare le uova?

Dopo tre giorni di fame, Valeria Marini ha così convinto un paio di naufraghe a mangiare un uovo crudo con lei, ma poco dopo tutte e tre si sono sentite male di stomaco ed hanno vomitato, costringendo il resto del gruppo a buttare le restanti uova palesemente andate a male.

“No lo hemos visto, pero se ha contado, que Valeria tuvo problemas estomacales las siguientes horas a su ingesta del huevo y, a consecuencia de lo sucedido, tiraron los demás”, si legge sul portale di Telecinco.

Per rimediare al danno Valeria Marini ha deciso di andare a cercare granchi sugli scogli, ma appena si è buttata in mare è stata attaccata dalle meduse.

Una settimana difficile per la nostra Queen del Trash.