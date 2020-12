”Non voglio parlare di questo argomento, non gli rispondo neanche! Se ho deciso di chiudere avrò i miei buoni motivi. Questo è un momento difficile sia per noi che per il nostro paese e abbiamo il dovere di concentrarci sulle cose serie”. Così Valeria Marini all’Adnkronos sulle dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzato Gianluigi Martino che, intervistato da ‘Novella 2000’, commentando la recente apparizione della showgirl a ‘Verissimo’ dove ha confessato la fine della loro storia d’amore, ha affermato che ”da quella ospitata, non so per quale motivo, hanno iniziato a buttare fango su di me”.

