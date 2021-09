Possiamo dirlo senza troppi giri di parole: Valeria Marini è la regina dei reality italiani. Negli anni la diva stellare ha preso parte al Grande Fratello Vip (due volte), a L’Isola dei Famosi (tre volte), a Reality Circus, Notti sul Ghiaccio, Temptation Island e Supervivientes. Le mancano giusto Pechino Express e La Talpa (che tornerà nel 2022).

Ma star del Bagaglino non ne ha abbastanza e presto potremo vederla in un nuovo reality. Sembra infatti che Valery sia stata contattata da Sky per registrare un docureality sulla sua vita. Secondo il settimanale Vero i dirigenti della piattaforma televisiva a pagamento vorrebbero mostrare com’è la Marino nella sua vita quotidiana.

“Un reality tira l’altro. Reduce dall’esperienza spagnola nel reality Supervivientes, Valeria Marini avrebbe ricevuto un’importante proposta di lavoro da Sky. Vedremo presto la bella showgirl in tv. – Biccy riporta la notizia del settimanale Vero – I dirigenti della tv satellitare le avrebbero chiesto di condurre un docureality incentrato sulla sua vita quotidiana, fatta di impegni professionali, ma anche di viaggi, shopping, amicizie e curiosità inedite. Un reality che mostrerà la Marini a 360 gradi”.

Per quanto mi riguarda potrebbero anche riprenderla al GF Vip o rispedirla in Honduras, non ne ho mai abbastanza di Queen V.



Valeria Marini al GF Vip e a L’Isola dei Famosi.

E tu sei Rita, Valeria… o SEI PIENA COME ANTONELLA? #GFVIP pic.twitter.com/2MX0cGQ8hg — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 31, 2020

Direttamente dal web, Valeria Marini un po’… un po’… 😴💤 #GFvip pic.twitter.com/UU097LRuKU — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2016

Amigos Espanol, aqui Valeria Marina en #Supervivientes Italia quien quiere abrir un coco…

Besitos Estelar

pic.twitter.com/5eyhIcXd3N — Alessio (@_Alessio_88) March 28, 2021

Valery sull’esperienza a Supervivientes.