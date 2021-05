Valeria Marini è stata definitivamente eliminata da Supervivientes.

Finita a Playa Destierro la scorsa puntata (versione iberica della nostra Playa Imboscadissima), Queen Valery alla fine ha perso il televoto contro le due ragazze che da settimane vivono lì: Marta Mencia e Palito Dominguin.

A niente è servita la prova ricompensa in cui le naufraghe sono state chiamate a tradurre in varie lingue l’espressione “baci stellari”, il pubblico non ha più simpatizzato per l’italiana e l’ha rispedita a casa dopo 53 giorni.

Circa due mesi di isola spagnola che noi italiani teoricamente potremmo vedere in versione doppiata questa estate, quando Mediaset trasmetterà in italiano l’edizione attualmente in onda di Supervivientes.

Per gli appassionati del game: Valeria Marini è stata la quinta eliminata.

🚨🚨 Valeria viene definitivamente eliminata dall’#isola ma non prima di suggerire all’altra naufraga” Dì al conduttore che sono una brava persona” 😂#Supervivientes2021 pic.twitter.com/tHtzKFHO4i — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 31, 2021

Le prove ricompensa in Spagna sono ormai fondate sui baci stellari della Marini #isola pic.twitter.com/zDZXVn4Oid — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 31, 2021

Valeria Marini, le foto a confronto della prima e dell’ultima settimana

In circa due mesi Valeria Marini ha perso circa 15 kg (quando è entrata pesava 80 kg e 100 grammi, come svelato durante una puntata). Ecco le foto scattate durante la sua prima e durante la sua ultima settimana.