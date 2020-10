Lorenzo Crespi con un suo tweet sull’AresGate ha tirato in ballo nomi celebri come Pamela Caltagirone Prati (citata anche dalla Perricciolo), Valeria Marini ed Eva Grimaldi dicendo che il loro silenzio è una vergogna.

Queen Valery quel silenzio l’ha rotto oggi in un’intervista rilasciata ad AdnKronos, nella quale ha speso delle belle parole per Alberto Tarallo (che staserà sarà ospite a Non è l’Arena).

“Voglio assolutamente replicare ad un twitter di Lorenzo Crespi legato a Alberto Tarallo, dichiarazioni e prese di posizioni apparse anche sui social. A mio avviso false. Ha fatto il mio nome, come quello di Manuela Arcuri chiedendo di suffragare le sue affermazioni. Posso solo dire che ho lavorato con Alberto, ho fatto anche delle cose importanti con lui. Lo conosco bene, ho fatto spettacoli tv e radiofonici, fiction di successo. Alberto Tarallo è un grande produttore, un professionista degno di rispetto”.

Non solo Valeria Marini, ma anche Antonio Zequila ha difeso Tarallo dalle accuse di Adua e Morra.

“Conosco benissimo Alberto Tarallo che è stato anche il mio agente tanti anni fa. E’ una persona che ha iniziato dal nulla e che è riuscito a mettere su delle produzioni molto importanti. Tutte le persone che hanno parlato male di lui devono chiedergli scusa e dovrebbero solo ringraziarlo per il fatto di aver contribuito a renderli famosi. – ha detto l’ex gieffini a Superguida tv – E’ stato sempre corretto nei miei confronti ed è anche un uomo molto simpatico. Gli sono solidale. Sono tutte baggianate. Ci sono consuetudini che sono sempre esistite nel mondo dello spettacolo. E’ sempre esistito il sofà del produttore, il do ut des e c’è sempre stato uno scambio tra attori e produttori. Chi fa questo lavoro sa che esiste un mercato. Chi vuole accettare accetta altrimenti decide come me di fare un percorso di sacrifici. Dopotutto io sono diventato famoso a 42 anni. In poche parole, c’è chi si adatta e chi non si adatta al compromesso. C’è sempre il libero arbitrio e nessuno viene obbligato a fare qualcosa che non vuole”.

Va detto che ci sono anche persone che confermano le accuse di Morra e Adua, a dirlo è stata Barbara d’Urso: “Io questa cosa la sapevo ma da un’altra persona molto famosa. Questa cosa qui è intrisa nel mondo dello spettacolo. Vi dico che però mi è stata raccontata nello stesso modo. […] Io sono sotto choc perché durante la pubblicità ho preso il mio telefono e mi stanno arrivando un sacco di messaggi da persone che conosco sul caso della ipotetica setta e sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno tanti nomi“.

I tweet di cui parla Valeria Marini.