Valeria Marini è stata una naufraga perfetta a Supervivientes, tra litigate epiche, momenti trash e le coccole con Gianmarco Onestini non si è fatta mancare nulla. Purtroppo dopo quasi due mesi in Honduras, gli spagnoli hanno rispedito a casa Queen Valery, che però sta dando spettacolo nello studio di Supervivientes da 2 puntate. Ieri sera a Tierra de Nadie la nostra diva è intervenuta praticamente per tutta la puntata ed ha chiuso la serata con una performance stellare della sua hit Boom (se non la conoscete meritate la scomunica da amanti del trash).

L’esibizione è stata iconica, surreale, avanguardistica. Tra il lipsync un po’ bislacco, l’ex naufraga scatenatissima con il look gypsy, il conduttore presissimo dal ritmo e Oriana che non ha mai distolto lo sguardo dall’iPhone, non sapevo cosa adorare di più. Forse lui…



Valeria Marino for San Marino 2022 hahaha #TierraDeNadie9 pic.twitter.com/giWAManq3H — R £ A L N £ C O (@RodriguezNeco) June 8, 2021

Valeria Marini, Boom: testo e video.

Baci stellari

Boom

Sono una chica loca, ho le stelle in bocca

Il mare che mi tocca, la libertà

C’è una luna rossa, senti la scossa

Insieme c’è love, energy hot

Facciamo boom

Boom boom boom boom boom

E muovo il boom

Boom boom boom boom boom

Espero volverte a ver (te quiero)

Que el tiempo a tu lado

Recuerde momentos de vida con tu querer (mi amor)

Come prima, più di prima

Sono muy bonita, amo la vita

Il sole che ci invita, la libertà

Uniti più di prima, la ruota gira

Insieme c’è love, energy hot

Facciamo boom

Boom boom boom boom boom

E muovo il boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom…