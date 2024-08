Valeria Marini e l’amore con un cantante molto famoso: “Energia stellare”

La scorsa estate in un’intervista concessa al Corriere della Sera Valeria Marini ha rivelato di aver avuto una storia con Jovanotti. Ieri ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, la nostra queen stellare ha spiegato meglio com’è nato il flirt con Lorenzo. Tra le tante cose Valery ha anche ammesso che Cherubini baciava bene.

Quelli tra la diva e il cantante erano…



“Io credo tanto nell’amore e nel principe azzurro. Per me l’amore è la forza stellare che muove il mondo, l’amore ti mette un’energia unica. E io credo nell’amore vero, penso che il principe azzurro esista e che prima o poi arriverà.

Il mio amore con Lorenzo, Jovanotti? Sì è vero. Se ho imparato a baciare con lui? Vero. – ha continuato Valeria Marini – Lorenzo è un amore stellare e quindi eterno. In primis lui mi piace tantissimo come persona. Poi con la sua musica è fantastico. Io l’ho visto nascere musicalmente, ho visto quanto amore e quanta passione ci metteva. Ci siamo incontrati diversi anni fa, eravamo entrambi sconosciuti. Eravamo due ragazzi, io ero una ragazzina. Ci siamo conosciuti in un club dove lui faceva il dj e io la modella, la ragazza immagine, ma lo ricordo molto bene ancora oggi. Io l’ho apprezzato subito e lo apprezzo ancora oggi, perché lui ha un’energia stellare incredibile, nonostante poi in questo periodo ha avuto un po’ di problemi, che però ha fronteggiato dando un grandissimo messaggio. Lui per me è unico. A me piaceva tantissimo, ci piacevamo tantissimo, è un bel ricordo davvero. Poi eravamo puri, era un rapporto puro.

Se una volta mi è passato davanti l’uomo giusto, ma però non è andata? Ho conosciuto un ragazzo che mi piaceva tanto, ma per lavoro poi ci siamo allontanati e persi di vista. Quando lo rivedo oggi mi batte ancor ail cuore. A me batte il cuore, ho le farfalle nello stomaco”.