Valeria Marini e la storia con un famosissimo cantante: “Bacia bene”

Prima di Patrick Baldassari, Gianluigi Martino e Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini ha avuto una storia con Jovanotti: “Ai tempi era solo Lorenzo Cherubini, mi chiamava Lilla. Lavoravamo per la stagione: lui faceva il deejay, io ballavo in discoteca e servivo ai tavoli, è stato un grande amore, ero innamoratissima“.

Queen Valery in un’intervista concessa al Corriere della Sera ha svelato qualche dettaglio in più sella relazione che ha avuto con Jovanotti. La diva stellare ha confessato che il cantante baciava benissimo.

“L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno. Ho dei bei ricordi di lui. Se Lorenzo baciava bene? Mai detto prima, però è vero. Vittorio Cecchi Gori? Mi mandò un enorme fascio di rose… Mi invitò a cena a casa sua. Quando arrivai dovetti aspettarlo un’ora perché si stava facendo la manicure. Se l’ho aiutato anche economicamente? on intendo scendere nel dettaglio. Per me i soldi non hanno valore, se lo meritava. Se avesse seguito i miei consigli sarebbe ancora il Vittorio Cecchi Gori degli Oscar”.

Valeria Marini e i ricordi su Mike Bongiorno e Pippo Baudo: “Lui è un monumento della tv una vera enciclopedia”.

Valeria ha poi ricordato l’esperienza al Festival di Sanremo con Mike Bongiorno e a Domenica In con Pippo Baudo ed ha raccontato alcuni aneddoti: “Mike faceva corsette e saltelli dietro al palco, per scaldarsi. Severo, con me però fu un amore. Una volta l’ho chiamato “Buongiorno”, che lapsus, non se la prese. Poi ho lavorato anche con Pippo Baudo che era ed è l’enciclopedia della tv, un monumento. Preparavo le domande per le interviste e lui me le cambiava tutte, però non me la prendevo“.