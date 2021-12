A parte Soleil Sorge sembra che nessun gieffino senta la mancanza di Alex Belli. Katia Ricciarelli il giorno dopo l’uscita del ‘man’ ha subito iniziato a sparare a zero contro di lui e ieri ha trovato un’altra concorrente che la pensa come lei. Valeria Marini si è detta convinta che Soleil sia stata una vittima di Alex ed ha criticato alcuni atteggiamenti dell’attore.

“Lei è così fragile pra, poverina mi dispiace. Dite che è stata complice? No ragazzi io non sono affatto d’accordo, lei non si era accorta di essere stata presa in giro. Per lei era un gioco all’inizio, ma c’ha creduto e c’è rimasta male fidatevi. Amore no dai lei c’ha creduto moltissimo. Adesso per lei è difficile uscirne, perché sta chiusa qui dentro. Però non dite che è complice, è brutto e non è veritiero. Secondo me la cosa migliore è non parlarle più di lui. Comunque lui ne esce male, proprio in maniera bassa. Poi voi erano 3 mesi che sopportavate questo suo teatrino. Ora è tutto più tranquillo senza di lui. Amori no c’abbiamo la nostra Katia, chi se ne frega del resto. Posso capirvi, perché io sono qui da due settimane e basta, ma era un continuo. ha perso il controllo negli ultimi giorni”.