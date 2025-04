Valeria Marini e il conflitto con la madre Gianna: Rivela ‘Momenti Unici’

Valeria Marini parla per la prima volta della sua rottura con la madre Gianna Orrù, sottolineando che la loro comunicazione è interrotta da mesi. In un’intervista al Corriere della Sera, mentre si prepara per un soggiorno a Sharm el Sheik, la showgirl approfondisce i problemi familiari e il tentativo di riconciliazione durante un incontro a Domenica In. Gianna ha bloccato Valeria e i suoi altri due figli, Claudia e Fabio, e i tentativi di ricucire i rapporti, anche andando a trovarla, sono stati infruttuosi.

Valeria accenna alla causa che ha portato alla rottura, associandola a una truffa con i bitcoin che avrebbe influito sulla stabilità della madre. Nonostante i suoi sforzi per mantenere un legame, incluso l’affidamento della situazione a un’avvocata mediatrice, le cose non sono migliorate. La situazione si è aggravata quando Valeria ha cercato di spronare Gianna, rivelando che anche lei era stata truffata, ma senza reagire in modo distruttivo.

Il pubblico di Domenica In ha assistito a un momento di tensione tra madre e figlia, con Valeria che ha tentato di avvicinarsi, ma è stata respinta. La showgirl racconta anche di un Natale passato separato dalla madre, definendo quel giorno “sacro”. Valeria esprime che la cosa più importante è essersi assicurata del benessere di Gianna, ringraziando Mara Venier per averle permesso di vederla. La situazione risultante è complessa, con entrambi i lati che sembrano bloccati in una spirale di incomprensione e conflitto.