Da 3 giorni al GF Vip si sono creati due gruppi ben definiti che si fanno guerra su ogni cosa, dal cibo, alle alleanze per le nomination. Se da una parte le sorelle Selassié e Miriana Trevisan puntano alla squalifica di Katia Ricciarelli, dall’altra Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Valeria Marini cercano di proteggere l’ape regina. Queen Valery ieri sera ha addirittura pensato come tutelare la cantante lirica. La diva del Bagaglino si è appartata con Manila e Carmen Russo ed ha spiegato come evitare che la Ricciarelli finisca in nomination per colpa dei voti degli altri gieffini. Valeria Marini vuole che il suo gruppo stellare regali l’immunità a Katia.

“A sto giro bisogna farle protezione, un bel muro, con Barù, Davide e Soleil, tutti dai ragazzi. Intanto va resa immune con la cosa dei preferiti, così non sarà votabile. Siamo noi tre, poi Barù, Davide, Soleil e Kabir. Dobbiamo fare qualcosa. Anche a Kabir va detto, così Katia diventa immune. Altrimenti fidatevi che lei va in nomination. Se non lo facciamo la nominano, stanno aspettando questo. Invece così se lo facciamo la tuteliamo. Noi dobbiamo fare proprio così. Perché Katia è ipersensibile in questo momento. Ragazze lei è molto sensibile adesso, quindi dobbiamo spiegare a Kabir la situazione. Così facciamo muro intorno intanto”.

Amo Valery, ma vedendo la rabbia dei telespettatori nei confronti di Katia, penso che a questo giro abbia pestato un mer**ne stellare.

Ma perché Valeria sta dicendo di dover fare scudo a Katia, metterla tra i preferiti, renderla immune? Qual è per lei il problema se va in nomination?

Dice che è perché Katia è ipersensibile, suscettibile e va aiutata#gfvip

(Carmen Manila)Valeria: facciamo scudo a Katia domani. La dobbiamo proteggere. Insieme a Davide e Barù. Poi la rendiamo immune. Ma veramente devo assistere a sto schifo?!?!?#FUORIKATIA #katiafuori #gfvip

Katia Ricciarelli si confida con Valeria Marini: “Spero di essere immune nella prossima puntata”.

E l’immunità sarebbe un regalo graditissimo per il soprano. La Ricciarelli infatti ha confessato a Valeri a e Manila che spera di essere tra i preferiti della casa e che si augura anche che ad uscire dal reality sia Nathaly Caldonazzo.

“Guardate io lunedì spero che sarò nuovamente immune, lo spero tanto. Mi auguro che lo sarò anche questa volta. Spero anche che lei vada via. non voglio essere cattiva. Però quella (Nathaly) è un’energia negativa qui dentro. […] Voglio sperare davvero che non usciate tu (Carmen) o Soleil, il pubblico dovrebbe eliminare quell’altra”.