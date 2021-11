Valeria Marini e Giacomo Urtis ritornato al Grande Fratello Vip, ma in qualità di unico concorrente. Quello che mi era stato detto settimane fa e che io mi ero rifiutato di pubblicare perché a mio avviso una fake news campata in aria, si è rivelata essere una realtà. Parola di TvBlog.

Durante la puntata di lunedì 29 novembre Alfonso Signorini darà il benvenuto a due (o tre) nuovi concorrenti. Il primo, come già scritto, sarà il duo composto da Marini–Urtis, mentre il secondo sarà l’opinionista dei salotti tv, Biagio D’Anelli. Il nome di Ferdinando Giordano – dato per assodato da Dagospia – è stato invece messo in dubbio da TvBlog, quindi non si sa se entrerà lunedì oppure più avanti.

Nel dubbio la domanda resta solo una: perché Valeria Marini e Giacomo Urtis saranno accoppiati? Fino ad oggi l’unica regola non scritta per l’accoppiamento era il legame di sangue. Che fossero sorelle (come le principesse Selassié), fratelli (come i Rodriguez), gemelle (come Le Donatella) oppure madri-figlie come Antonella Mosetti e Maria Teresa Ruta con Asia Nuccetelli e Guenda Goria, poco cambiava.

I #Valurtis (questo nome me lo sono inventato su due piedi ora, tze) ritorneranno in casa dopo le loro precedenti edizioni. Valeria ha partecipato alla prima ed alla quarta edizione, mentre Giacomo alla quinta, venendo eliminato al televoto a gennaio di quest’anno. I due si conoscono da anni e ad oggi sono a tutti gli effetti la prima coppia di amici a partecipare al reality in qualità di unico concorrente.

Tutto questo ha senso? No. Lo guarderemo lo stesso? Ovviamente.

Spero solo che Queen Valery entri al GF Vip con la benda sull’occhio come Madame X.