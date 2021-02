Valeria Marini prossimamente volerà in Honduras per partecipare alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ma prima di partire dovrà sbrigare alcune faccende legali perché alla luce di quanto riportato da Gabriella Sassone per Dagospia, due uomini ce l’avrebbero con lei.

Il primo è l’ex fidanzato Gianluigi Martino che l’ha diffidata chiedendo una rettifica per le parole spese nei suoi confronti durante una puntata di Live Non è la d’Urso, dove ha parlato di “aggressione subìta” e “mani addosso”.

“Se ti scusi con mia madre ti perdono tutto quello che hai fatto. Ho solo chiuso un rapporto perché ho ricevuto un’aggressione. […] Ma se vuoi Barbara io vado nell’ascensore. Però ci vado con la corazza, perché magari mi prendo le mani addosso come è già stato. Peggio delle mani addosso ci sono le cose non vere che ha detto su mia madre poco fa”.

Parole che hanno ferito Gianluigi Martino e che ora chiede vengano rettificate.

“Valeria ha offeso anche tutte le donne che realmente sono state, e sono ancora, vittime di violenza”.

La diffida contiene una richiesta di smentita e rettifica, entro sette giorni, in quanto le frasi sono “del tutto infondate ed inveritire oltre che pregiudizievoli, sotto il profilo personale e professionale”, come recita il testo notificato. Ecco l’estratto della diffida, divulgato dall’ufficio stampa di Gianluigi Martino:

“La invitiamo a rettificare e ritrattare quanto da lei riferito entro 7 giorni. dalla presente, con mezzi idonei a garantire a detta rettifica la stessa risonanza mediatica avuta dalle dichiarazioni del 31 gennaio, nonché a cessare qualsiasi condotta diffamatoria nei confronti del nostro assistito. In difetto, il Sig. Martino si vedrà costretto a tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi, sia civili che penali”.

Valeria Marini, l’accusa del deejay Federico Kay: “Mi deve 500 €”

Contro Valeria Marini anche il deejay Federico Kay, produttore del singolo Me Gusta ed a suo dire anche del brano Boom, con cui la showgirl è tornata su iTunes la scorsa estate. Intervistato dal settimanale Nuovo, il deejay ha confessato:

“Noi [della Stakton Records, ndr] realizziamo canzoni che per un certo prezzo poi cediamo includendo ogni diritto: chi la compra può farne ciò che vuole. Con ‘Me Gusta’ si è svolto tutto in modo regolare e non ho avuto problemi. Poi lo scorso maggio in pieno lockdown Valeria e Gianluigi, che era ancora il suo compagno, mi hanno chiesto una nuova canzone: io ho inviato qualche traccia su WhatsApp. Ma lei è sparita. Due mesi dopo scopro che il brano era su Youtube pubblicato con un’altra casa discografica, che dichiara di essere proprietaria dei diritti del brano. L’unica cosa cambiata era il titolo: da ‘Latin Vibe’ a ‘Boom’.

Il dj davanti al presunto plagio ha chiamato sia Valeria che la casa discografica ed alla fine era arrivato ad un accordo di 500 euro di risarcimento danni nei suoi confronti. Soldi che però non ha mai visto.