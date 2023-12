Valeria Marini diva sull’aereo Palermo-Roma? La sua risposta

Valeria Marini si è comportata da diva capricciosa durante la tratta aerea Palermo-Roma? La notizia, lanciata da una giornalista del Tg3, ha fatto il giro del web e oggi Queen Valery ha deciso di dire la sua a riguardo.

“Ma quale diva capricciosa! Questa assurda polemica è partita da una dichiarazione assolutamente falsa. Quello che racconta questa giornalista non è mai successo. Tutto falso. Tanto che quando ho letto il post non gli ho dato alcun peso. Non ritenevo neanche necessario rispondere a un castello di bugie senza fondamenta come quello costruito da Eugenia Nante. Ma poi la notizia ha montato, sono iniziati gli insulti sui social e la raffica di commenti cattivi che mi descrivono per quella che non sono e che, soprattutto, nascono da fatti mai accaduti. Io sono abituata alle critiche, ma non accetto bugie e calunnie senza senso”.

Fra le pagine del Corriere della Sera, Valeria Marini ha aggiunto:

“Avevo un biglietto con priority […] Non ho saltato nessuna fila, tantomeno sgomitando e urlando, come sta scritto su quel post costruito solo per alzare un polverone e guadagnarsi un po’ di visibilità. Questa persona ha inventato tutto di sana pianta solo per mettersi in mostra. D’altronde nella foto mi si vede che cammino da sola e trascino da me tutti i miei bagagli. E nel video, ripreso tra l’altro da lontano, si vedono due addetti che gentilmente mi aiutano a salire la scaletta. Se ci fosse stato il finger a collegare l’aereo non avrei avuto bisogno di nessuno. Ma con la scala era difficile gestire tutto. E poi c’era un forte vento, gli operatori di terra sono stati gentili. Tutto qua”.

E ancora:

“Non ho preteso nulla, tantomeno dei facchini personali al mio servizio. Possono testimoniarlo tutti, a partire dalle hostess fino ai passeggeri che ho conosciuto a bordo, dove tutti sono stati gentili. Non ho visto nessun passeggero infastidito dai miei comportamenti. Semplicemente perché tutto quello che è stato raccontato non è successo”.

Ovviamente agirà per vie legali.

“Innanzitutto la denuncerò per calunnia e diffamazione. E poi farò una segnalazione all’Ordine dei giornalisti. Il suo non è stato giornalismo, questa persona non può essere considerata una professionista seria. E tra l’altro le immagini che ha pubblicato non corrispondono al suo racconto. Nel video non ci sono le mie urla, non ci sono lamentele”.

Un Natale sereno per la Marini.