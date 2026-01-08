Valeria Marini contro Antonella Elia in Italia

Sembra essere nata una guerra tra Valeria Marini e Antonella Elia. La Marini si lascia andare a una rivelazione per contrattaccare dopo le offese ricevute. La Elia ha attaccato la Marini durante l’ultima puntata di Bella Mà, con parole non proprio carine.

A quanto pare, Antonella sarebbe stata sospesa dopo una presunta aggressione ai danni di una persona che lavorerebbe dietro le quinte di Citofonare Rai 2. La Marini ha condiviso uno scatto che la ritrae nel programma di Rai 2 e ha aggiunto: “Tutti sanno che a Citofonare Rai2, Antonella Elia dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2″.

Questa accusa è abbastanza pesante e andrebbe a svelare il retroscena legato al fatto che la Elia non è più apparsa nel programma di Rai 2. La Marini aveva già condiviso un messaggio in cui diceva: “I miei ideali volano in alto. Importante dare energia stellare a chi li merita e siamo in tanti”. Non è stata da lei citata la collega, ma è stato sin da subito chiaro il riferimento.

Antonella Elia aveva attaccato Valeria Marini a Bella Mà, confermando che non c’è simpatia tra loro. Pierluigi Diaco ha cercato di tranquillizzare la situazione, facendo notare che “ognuno ha le sue personalità”, ma la Elia non si è di certo fermata qui, anzi. “Ma lei ha una personalità di m***a”, ha tuonato la showgirl torinese. Il conduttore è apparso in evidente imbarazzo di fronte a tale accusa. Ora la Marini ha deciso di replicare con un contrattacco ancora più pesante.