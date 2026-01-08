6.1 C
Roma
giovedì – 8 Gennaio 2026
Gossip

Valeria Marini contro Antonella Elia in Italia

Da stranotizie
Valeria Marini contro Antonella Elia in Italia

Sembra essere nata una guerra tra Valeria Marini e Antonella Elia. La Marini si lascia andare a una rivelazione per contrattaccare dopo le offese ricevute. La Elia ha attaccato la Marini durante l’ultima puntata di Bella Mà, con parole non proprio carine.

A quanto pare, Antonella sarebbe stata sospesa dopo una presunta aggressione ai danni di una persona che lavorerebbe dietro le quinte di Citofonare Rai 2. La Marini ha condiviso uno scatto che la ritrae nel programma di Rai 2 e ha aggiunto: “Tutti sanno che a Citofonare Rai2, Antonella Elia dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2″.

Questa accusa è abbastanza pesante e andrebbe a svelare il retroscena legato al fatto che la Elia non è più apparsa nel programma di Rai 2. La Marini aveva già condiviso un messaggio in cui diceva: “I miei ideali volano in alto. Importante dare energia stellare a chi li merita e siamo in tanti”. Non è stata da lei citata la collega, ma è stato sin da subito chiaro il riferimento.

Antonella Elia aveva attaccato Valeria Marini a Bella Mà, confermando che non c’è simpatia tra loro. Pierluigi Diaco ha cercato di tranquillizzare la situazione, facendo notare che “ognuno ha le sue personalità”, ma la Elia non si è di certo fermata qui, anzi. “Ma lei ha una personalità di m***a”, ha tuonato la showgirl torinese. Il conduttore è apparso in evidente imbarazzo di fronte a tale accusa. Ora la Marini ha deciso di replicare con un contrattacco ancora più pesante.

Articolo precedente
Addio Saint-Tropez: Brigitte Bardot si congeda
Articolo successivo
Scary Shawarma Kiosk su Roblox
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.