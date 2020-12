La storia tra Valeria Marini e Gianluigi Martino è nata sul lavoro due anni fa, ma è finita da qualche mese. L’uomo nei salotti di Barbara d’Urso ha detto che il loro rapporto si è rovinato a causa delle falsità che qualcuno avrebbe riportato alla showgirl: “Si sono messe in mezzo delle persone”.

Adesso dalle pagine del settimanale Oggi Valeria Marini ha raccontato la sua verità ed ha spiegato perché ha lasciato Gianluigi.

“La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Quando manca quello non posso andare avanti. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto. Ammetto di aver avuto parecchie delusioni. Mi è capitato di cadere nella trappola di chi mentiva dicendo di amarmi, ma quando mi accorgo dell’inganno, divento dura come una roccia.

Ho la sensazione che la mia vita sia sospesa, in attesa di tornare alla normalità che ormai sembra un paradiso perduto. Tuttavia, non ho perso quella base di ottimismo tipico del mio carattere, soprattutto ora che è stato scoperto un vaccino. Non sono diffidente e sarò la prima a farne uso. Certo che farò il vaccino”.