Dalla lite per i beauty in cui Nathaly Caldonazzo ha dato della pazza a Valeria Marini, tra le due le cose sono sempre peggiorate. Nella casa del GF Vip le due icone del Bagaglino si ignorano e in puntata si punzecchiano. Ieri notte però subito dopo aver salutato Alfonso Signorini, Queen Valery ha preso da parte la coinquilina per chiarire una volta per tutte. Inaspettatamente la Marini ha chiesto scusa alla Caldonazzo, rivelandole anche di volerle un ‘bene da sorella’, Nathaly però ha risposto con un gelido: “Però quando mi incontravi in passato nemmeno mi guardavi“.

Valeria Marini: “Ti ho sempre voluto bene come una sorella”.

“Ti prego non dire bugie su di me. Dai smettiamola, abbracciami come una sorella, scusami. Ti ho sempre voluta bene ti giuro. Una volta fuori ci pentiremo di quello che abbiamo fatto fidati. Quindi andiamo oltre e facciamo la pace adesso. Se ti sposto forse è perché ho i capelli messi male da un lato e mi volto verso quello migliore. Ci litighiamo e ci diciamo cose brutte e non mi piace. Quando ho saputo che venivi qui ho fatto i salti di gioia. Con Nini ho sempre detto cose belle di te. Ti volevo bene come una sorella, adesso ti ricomincerò a voler bene. Vedi, se ora non venivo io qui a parlarti andavamo avanti con queste liti. Poi devi chiarire con Katia. Le hai detto che è una donna infelice e questo l’ha ferita [piange]. Lei è una donna a cui bastano tre parole per chiarire, devi fidarti di me, valle a parlare. Basta liti davvero, parliamo di cose belle di canzoni e musica”.

Nathaly accetta le scuse della “sorella”.

“Quante volte arrivi e mi sposti per metterti al centro? Poi mi passi accanto, saluti Miriana e non me, oppure ti giri dall’altra parte. Mi volevi bene come una sorella? Ma se in passato quando mi incontravi nemmeno mi guardavi. Comunque ok abbracciamoci, con Katia è un altro discorso e vedremo”.

Soltanto io penso che questa tregua durerà meno di 24 ore?

Valeria a Nathaly “io ti voglio bene come una sorella”. Ma se fino ad oggi pomeriggio diceva che ha solo portato negatività nella casa? Ma io boh… #gfvip — RougeRouge🐍 (@GraziaDeNicola1) January 15, 2022