Valeria Marini che imita Madonna a Tale e Quale fa litigare Malgioglio e la Goggi

Le stroncature di Cristiano Malgioglio nei confronti di Valeria Marini a Tale e Quale Show sono sicurezza e se un paio di settimane fa le ha dato della sciagura, ieri sera si è messo un velo nero in testa per “stendere un velo pietoso” dopo l’esibizione.

“Hai distrutto Madonna, lei canta, ha ritmo, è straordinaria, ha tutto! Questa trasmissione è seguita da milioni di telespettatori, se io ora dicessi ‘Valeria Marini sei stata straordinaria ad imitare Madonna’ sicuramente stanotte sul mio Instagram me ne direbbero di tutti i colori!”.

Tutti in “posa” per la performance di Valeria! 🌟 Rivedi l’esibizione di Valeria Marini che interpreta Madonna qui 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow @ValeriaMariniVM pic.twitter.com/0JzvtnZryX — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 4, 2022

Oltre ad aver criticato l’esibizione vocale di Valeria Marini, Cristiano Malgioglio ha stroncato anche il reparto trucco: “Non c’entri niente con Madonna, mi dispiace per la truccatrice, ma rovini anche quello”. Un commento che non è affatto piaciuto a Loretta Goggi che, come ha titolato DavideMaggio.it, “soffre” la presenza di Cristiano.

“Io voglio dire una cosa a Cristiano. Noi abbiamo qui dei coach che lavorano ore e ore a settimana. Loro si fanno un bel mazzo per preparare tutti i nostri concorrenti, quindi quando tu distruggi regolarmente tutti togli anche un po’ di gratificazione e valore all’impegno dei nostri coach. Quindi io oggi voglio premiare i coach, voglio premiare Pinuccio Pirazzoli, Fabrizio Mainini ed anche i truccatori“.

Valeria Marini ha fatto “sbottare” Loretta Goggi (che soffre la presenza di Cristiano Malgioglio?)

Loretta Goggi è sempre stata “la regina” di Tale e Quale Show, ma è indubbio che da quando c’è Cristiano Malgioglio in giuria tutte le attenzioni sono rivolte a lui ed in secondo luogo a Giorgio Panariello che con la zia Malgy ha saputo instaurare un rapporto di sfottò reciproco che piace al pubblico.