Valeria Marini canta male a Domenica In

Durante la puntata di Domenica In, Valeria Marini ha intonato il brano “La solitudine” di Laura Pausini, in quello che è stato definito un’esibizione “horror” piena di stonature e strafalcioni. Il video della performance è diventato virale sui social e ha ricevuto tantissimi sberleffi.

La conduttrice Mara Venier aveva introdotto l’esibizione come un’improvvisata, ma Valeria Marini ha rivelato che la gag era stata organizzata a tavolino. La showgirl ha anche fatto capire che era stata Mara Venier a chiederle di cantare, contraddicendo la versione della conduttrice.

Valeria Marini ha impugnato il microfono e ha intonato la celebre canzone di Laura Pausini, che sarà la prossima co-conduttrice di Sanremo. Gli ospiti presenti in studio, tra cui il giornalista Marino Bartoletti, sono scoppiati a ridere e le telecamere hanno immortalato le reazioni divertite di tutti.

Terminata l’esibizione, Valeria ha raccolto la standing ovation del pubblico presente, che ha evidentemente apprezzato il momento “leggero” di cui è stata protagonista. La gag era nata da una domanda di Mara Venier che aveva chiesto a Valeria Marini quando aveva condotto Sanremo, e la showgirl aveva ricordato di essere stata protagonista sull’Ariston nel 1997.