La diva italiana in studio a Supervivientes discute con il conduttore.

Dopo 53 giorni, Valeria Marini la scorsa settimana è stata eliminata da Supervivientes. Al contrario di quanto succede in Italia a L’Isola dei Famosi, in Spagna i naufraghi fanno subito rientro in studio (nessuna quarantena di 14 giorni). Ieri sera infatti la diva stellare ha fatto il suo comeback nello studio di Conexion Honduras, ma c’è stato un piccolo imprevisto.

La showgirl italiana aveva così tante cose da dire che qualche volta è intervenuta anche mentre stavano parlando gli altri ospiti. Il conduttore di Conexion Honduras, Jordi Gonzàlez, si è indispettito ed è sbottato contro l’ex concorrente: “Ma nelle trasmissioni in Italia siete abituati a fare tutti così che parlate insieme?” Valery molto educatamente ha risposto: “No, certo. Alziamo la mano in Italia. Adesso posso parlare?”

La Marini ha anche tentato di lisciare il pelo di Jordi: “Ti adoro, che poi sei sempre molto simpatico“. Il presentatore però ha risposto con una shade acidissima: “Sì certo, io sono tanto carino e simpatico ma mi inc***o pure Valeria Marini“.

Il battibecco è stato commentato da diversi spagnoli su Twitter, che però hanno dato ragione a Queen V: “Lui è un tiranno. E per di più riesce a registrare la trasmissione di domenica per tornare a Miami dopo averla registrata, come se fosse un re. Ma che disgusto. […] Valeria è stata anche troppo brava a dire che quello è simpatico“.

Non toccateci Valery, che ce la riprendiamo subito altrimenti!

Mini battibecco tra il conduttore di #Supervivientes: Conexión Honduras Jordi Gonzàlez e Valeria Marini che parla sempre sopra tutti: – Ma nelle trasmissioni in Italia siete abituati a parlare tutti insieme?

Valeria: No, noi alziamo la mano *alza la mano* posso parlare? pic.twitter.com/MjyonYvpVL — LALLER🏳️‍🌈 (@see_lallero) June 7, 2021

Valeria Marini in studio a Supervivientes.