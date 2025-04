Valeria Marini accusa le stelle di Ne vedremo delle belle di bullismo

Valeria Marini ha sollevato accuse di bullismo nei confronti delle colleghe durante il programma “Ne vedremo delle belle” e ha di nuovo abbandonato la chat di gruppo creata per le partecipanti. Questa polemica è emersa durante un’apparizione a “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, dove Samuel Peron ha ironicamente messo in discussione il comportamento delle altre showgirl nei confronti della Marini. La sua osservazione ha rispecchiato il disagio già espresso da Valeria sui social media. Nonostante gli altri tentativi di smorzare la situazione, l’uscita dalla chat suggerisce che la frattura tra Marini e le colleghe sia profonda.

In aggiunta, Pamela Prati ha lasciato il programma subito dopo la finale senza interagire con il gruppo. Non ha preso parte ai festeggiamenti né ha rilasciato commenti, alimentando le speculazioni sul suo comportamento. Le sue colleghe hanno cercato di giustificare la sua assenza, ipotizzando che non avesse preso bene la vittoria di Lorenza, invece che la sua. Mentre alcuni pensano che sia stata una strategia, Adriana Volpe ha rivelato che Pamela, dopo la finale, le ha confessato di non riuscire a rimanere a lungo in situazioni di stress. Nonostante i tentativi di chiarire, appare evidente che ci siano tensioni tra le partecipanti, con Valeria Marini e Pamela Prati che esprimono disagi nei loro comportamenti. La situazione resta complessa e il futuro della dinamica tra le showgirl è incerto.