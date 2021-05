Valeria Marini continua a creare drammi a Supervivientes ed anche questa settimana è finita in nomination (per adesso però il pubblico spagnolo l’ha sempre salvata, per fortuna).

L’ennesima miccia è scoppiata in occasione del giorno del suo compleanno, quando la produzione le ha fatto recapitare una torta che – teoricamente – avrebbe dovuto condividere con l’intero gruppo ma che invece si è mangiata con pochi intimi perché non aveva ben capito le regole (se, se, lallero).

Quando gli altri naufraghi si sono accorti che Valeria Marini non aveva lasciato neanche una briciola si sono giustamente arrabbiati e lei è scoppiata in un bellissimo pianto senza lacrime e con zero pentimento.

“Non mi hanno detto che potevo condividerla con voi, non me l’hanno detto, non lo avevo capito! Qua [nel comunicato, ndr] c’è scritto ‘puede dejar mirando’ ed avevo capito che io scendevo e voi mi guardavate mentre mangiavo la torta”.

Valeria Marini piange perché il gruppo si accorge che ha finito l’intera torta di compleanno

In Spagna scatta il torta-gate 🎂 La Marini scoppia in un magistrale pianto asciutto. Oscar, Golden Globe e David #isola #supervivientes2021 pic.twitter.com/X6tVUxN5Sp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 18, 2021

Il velo di Lourdes, l’herpes e una torta condivisa. Valeria festeggia il compleanno regalandoci una massima sulla felicità in spagnolo #isola #supervivientes2021 pic.twitter.com/FwVFNy2HTu — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 18, 2021

Ma la torta di compleanno è solo una goccia in mezzo al mare, perché ora tutto il gruppo di naufraghi sarebbe contro Queen Valery dato che è stata anche accusata di andare a pesca di conchiglioni e di granchi e di mangiarseli da sola in mare, salvo poi reclamare la sua porzione di riso una volta cotto.