Valeria Mancini sul caso noce moscata: “Ero marginale, non me lo meritavo”

Il caso noce moscata (così è stato rinominato dal web, anche se la sorella di NDG ha smentito) ha coinvolto sei allievi. Il già citato NDG, Valeria Mancini, Maddalena Svevi, Samu Segreto, Wax e Tommy Dali.

NDG, sua sorella rompe il silenzio sul caso noce moscata ad Amici https://t.co/G1rG61Ovve #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 12, 2023

Come già sappiamo grazie alle anticipazioni trapelate, Tommy Dali e Valeria Mancini sono stati eliminati, il primo su richiesta del suo professore Rudy Zerbi, la seconda perdendo la sfida contro Cricca, che è così potuto rientrare in Casetta. Un plot twist degno dei peggiori film horror, dato che la cantante su TikTok ha scritto che Cricca era il suo preferito là dentro. Valeria ha pianto una settimana fa quando Cricca è stato eliminato ed ha probabilmente pianto anche durante la registrazione di ieri quando lui l’ha eliminata.

Valeria Mancini, la chat di Instagram

Nel dubbio queste sarebbero state le sue parole dopo essere stata eliminata, come riporta chi è stato presente alla registrazione: “Se avessi saputo che non si poteva fare non l’avrei mai fatto”. In queste ore sta girando su Twitter anche una presunta conversazione privata di Instagram in cui si legge Valeria Mancini scrivere: “Sappiate che io ero davvero marginale sulla questione, non doveva essere per me quel provvedimento. E non me lo meritavo“. Dagli screen – che evito di riportare – il profilo sembrerebbe essere proprio il suo, ma è tutto da prendere con le pinze in questo caso.

Valeria Mancini è stata la Riccardo Fogli di questa edizione di Amici. Entrata durante la registrazione di mercoledì 4 gennaio, è uscita durante la registrazione di mercoledì 11 gennaio. Zan zan. La prof Lorella Cuccarini ha notato ai casting di #Amici22 Valeria e vuole iniziare a lavorare con lei e prendersi del tempo per capire cosa fare! Cosa accadrà? pic.twitter.com/ACufQWrKfR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 18, 2022

L’articolo Valeria Mancini sul caso noce moscata: “Ero marginale, non me lo meritavo” proviene da Biccy.it.







Fonte