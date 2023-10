Valeria Graci e Katia Follesa tornano insieme: “Eccoci come 20 anni fa”

Sono passati molti anni da quando Valeria Graci e Katia Follesa a Zelig e Colorado facevano coppia fissa e litigavano per Claudiano o ci raccontavano come mai avevano deciso di partecipare a Miss Italia. Negli ultimi anni le due hanno preso strade diverse e in una lunga intervista Valeria Graci ha anche raccontato di incomprensioni e scelte sbagliate. A 10 anni dalla rottura, nel febbraio del 2022 le comiche ci hanno regalato una reunion nel programma di Michelle Hunziker, Michelle Impossible.

Questa settimana però c’è stato il vero comeback, perché le due sono tornate ad esibirsi insieme sul palco del Teatro di Varese allo spettacolo di beneficenza ‘C’è da…Ridere‘. Questi i loro commenti su Instagram dopo lo spettacolo: “Si parla di 20 anni fa e, a parte qualche chilo in più, due figli adolescenti e la vista decisamente peggiorata, non siamo cambiate molto! È accaduto ieri sera ed è stato bellissimo, esattamente come 20 anni fa… forse anche di più“.

Valeria Graci sulla separazione da Katia.

“Sembrano frasi fatte, ma lei per me non era solo una collega, l’ho sempre ritenuta una grande amica. Poi le cose sono cambiate. Effettivamente ci siamo allontanate. Però sono convinta che se avessimo avuto qualcuno di diverso a gestirci, un manager che avesse tenuto le fila, le cose sarebbero andate diversamente. Sono anche state fatte delle scelta sbagliate, ma ormai è tutto passato. Ho avuto dei momenti particolari e forse avrei voluto lei accanto a me. Mi sarebbe piaciuto vederla più presente. Non ci siamo sentite e nemmeno viste per diverso tempo. Adesso però è tutto ok. Lei mi ha chiamato e abbiamo chiarito. Ormai però molte cose erano passate, non c’era più quell’attimo. Però io sono capace di perdonare ed ho perdonato davvero. Certo, non è che poi dimentico tutto. Se mi chiedesse di fare qualcosa con lei? Se dovesse capitare qualcosa di interessante allora lo farei”.