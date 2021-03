Valeria Fabrizi è un’icona del teatro, del cinema e della televisione e nonostante soffierà 85 candeline fra un po’ di mesi lavora tutt’ora come una stakanovista e dal 2011 interpreta Suor Costanza nella fiction record d’ascolti, Che Dio Ci Aiuti.

Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera, la Fabrizi ha preso il programma alla lettera ed è andata davvero a ruota libera commentando un suo vecchio scatto del passato in compagnia del compianto marito Tata Giacobetti.

Al “ecco una bellissima foto di voi due insieme” della Fialdini, l’attrice ha replicato “no, bellissima no”, aggiungendo poco dopo “sembro una n**a, una ragazza di colore”.

In quel momento Francesca Fialdini era inquadrata di spalle, ma sono sicuro che la sua espressione è stata questa:



Non a caso ha cercato di correggere il tiro balbettando poco convinta “a parte il fatto che sarebbe una bellissima versione di te..”, senza purtroppo bacchettare o riprendere l’attrice.

Intervistare un’icona della recitazione come Valeria Fabrizi probabilmente ha un po’ intimorito Francesca Fialdini che ha preferito non correggerla.

Valeria Fabrizi pronuncia la N Word su Rai Uno, il video:

Vi ricordo che la trasmissione è in diretta e non è stato quindi possibile correggere in fase di montaggio.

#DaNoiARuotaLibera, gaffe di Valeria Fabrizi: «In questa foto sembro una negra!» (Ma io assolvo Suor Costanza, peccato veniale!) pic.twitter.com/TeNtbkdTjA — Marco Leardi ن (@marcoleardi) March 28, 2021

#DaNoiARuotaLibera con @francifialdini è in diretta su Rai1 e RaiPlay. Tra gli ospiti di oggi, Valeria Fabrizi e Daniele Liotti. Guarda qui 👉🏼 https://t.co/rTS5gbx2pr pic.twitter.com/WYJ4pJwCYd — Rai1 (@RaiUno) March 28, 2021

Ovviamente sul web l’attrice è stata massacrata.