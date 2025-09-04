Valeria Bruni Tedeschi incanta a Venezia con Duse e stile

Valeria Bruni Tedeschi ha catturato l’attenzione al Festival del Cinema di Venezia con il film Duse, in cui interpreta Eleonora Duse, la famosa musa di Gabriele D’Annunzio. Considerata una pioniera della recitazione naturale, Duse si esibiva senza trucco e puntava sulla spontaneità, un approccio che rispecchia anche il modo di recitare della Bruni Tedeschi. In un’intervista su Vanity Fair, l’attrice ha affermato di preferire restare fedele alla sua espressività senza ricorrere a ritocchi estetici.

Sul tappeto rosso, Valeria ha sfoggiato un abito rosa cipria, con un’acconciatura casual e delicati colpi di sole. Il suo trucco era sobrio, con dettagli che donavano un’aria sognante. La sua manicure, con unghie medie dal rosso scuro, ha aggiunto un tocco deciso in contrasto con il resto del look, riflettendo una personalità non ossessionata dall’immagine, proprio come il personaggio che interpreta nel film.

Oltre a lei, la serata ha visto altri beauty look di rilievo dai vari film in concorso e fuori concorso, come In the Hand of Dante e The Voice of Hind Rajab. Gli appassionati di cinema possono ora esprimere le loro preferenze su questi stili sul tappeto rosso.