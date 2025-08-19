Valenza: idee per rinascere e combattere il degrado urbano

Davide Cocco, 25enne di Valenza, ha manifestato la sua intenzione di candidarsi come consigliere comunale nelle prossime elezioni. Durante un’intervista su Radio Gold, ha sottolineato l’importanza di presentare proposte per migliorare la città, evitando toni di critica.

Secondo Cocco, il vero problema politico di Valenza risiede nella gestione inadeguata delle diverse zone della città, una situazione che persiste da tempo. Ha osservato che c’è una scarsa credibilità e competenza nella politica locale, il che porta all’aumento dell’astensionismo elettorale. Molti cittadini non si sentono più rappresentati e, di conseguenza, non si recano alle urne.

Cocco attribuisce il degrado urbano alla mancanza di capacità politica nella gestione del territorio. Durante le campagne elettorali, si fanno promesse di cambiamenti facili, ma una volta al governo, le nuove amministrazioni tendono a criticare le precedenti invece di dimostrare le proprie competenze. Questo porta a risultati deludenti e alla persistenza di situazioni problematiche.

Riguardo alla manutenzione delle strade, ha messo in evidenza la pericolosità delle buche che hanno assunto dimensioni preoccupanti. Ha anche segnalato che le periferie sono sempre più trascurate, sottolineando il caso del quartiere Fogliabella, che da tempo attende rappresentanza. Propone una riduzione delle soglie per l’elezione delle commissioni di quartiere per incentivare la partecipazione.

Cocco ha infine evidenziato la necessità di attuare patti di quartiere, strumenti che favorirebbero il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni locali. Inoltre, ha richiamato l’attenzione sulla desertificazione commerciale e la necessità di un piano di rilancio concreto per rivitalizzare il commercio, chiedendo un cambiamento che porti a soluzioni tangibili.