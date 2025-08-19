22.8 C
Roma
martedì – 19 Agosto 2025
Politica

Valenza: idee per rinascere e combattere il degrado urbano

Da StraNotizie
Valenza: idee per rinascere e combattere il degrado urbano

Davide Cocco, 25enne di Valenza, ha manifestato la sua intenzione di candidarsi come consigliere comunale nelle prossime elezioni. Durante un’intervista su Radio Gold, ha sottolineato l’importanza di presentare proposte per migliorare la città, evitando toni di critica.

Secondo Cocco, il vero problema politico di Valenza risiede nella gestione inadeguata delle diverse zone della città, una situazione che persiste da tempo. Ha osservato che c’è una scarsa credibilità e competenza nella politica locale, il che porta all’aumento dell’astensionismo elettorale. Molti cittadini non si sentono più rappresentati e, di conseguenza, non si recano alle urne.

Cocco attribuisce il degrado urbano alla mancanza di capacità politica nella gestione del territorio. Durante le campagne elettorali, si fanno promesse di cambiamenti facili, ma una volta al governo, le nuove amministrazioni tendono a criticare le precedenti invece di dimostrare le proprie competenze. Questo porta a risultati deludenti e alla persistenza di situazioni problematiche.

Riguardo alla manutenzione delle strade, ha messo in evidenza la pericolosità delle buche che hanno assunto dimensioni preoccupanti. Ha anche segnalato che le periferie sono sempre più trascurate, sottolineando il caso del quartiere Fogliabella, che da tempo attende rappresentanza. Propone una riduzione delle soglie per l’elezione delle commissioni di quartiere per incentivare la partecipazione.

Cocco ha infine evidenziato la necessità di attuare patti di quartiere, strumenti che favorirebbero il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni locali. Inoltre, ha richiamato l’attenzione sulla desertificazione commerciale e la necessità di un piano di rilancio concreto per rivitalizzare il commercio, chiedendo un cambiamento che porti a soluzioni tangibili.

Articolo precedente
Trump e Zelensky: Highlights della Conferenza nello Studio Ovale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.