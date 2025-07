Valentino Rossi: il Dottore rivive nel motociclismo 2025

Nel mondo del motociclismo, Valentino Rossi continua a lasciare il segno anche dopo il suo ritiro dalla MotoGP avvenuto nel 2021. Con nove titoli mondiali al suo attivo, Rossi è considerato una delle più grandi leggende della disciplina, accanto a nomi come Marc Marquez.

Dopo più di due decenni di successi, non si può attribuire il merito unicamente a Rossi, poiché numerosi professionisti hanno contribuito alla sua ascesa. Tra questi, Mauro Noccioli, un esperto nel settore con oltre 40 anni di esperienza, ha recentemente annunciato il suo ritorno nel paddock della Superbike, dopo una pausa che lo aveva visto impegnato in altre categorie. Noccioli è stato un pilastro nello sviluppo tecnico dell’Aprilia, aiutando anche Rossi a emergere come promessa del motociclismo.

In particolare, Noccioli ha collaborato con campioni come Max Biaggi e Loris Capirossi e ha ricoperto ruoli significativi anche in Moto2, dove ha lavorato con Dominique Aegerter per il team MV Agusta Forward. Oltre ai suoi incarichi in MotoGP, ha avuto esperienza in Superbike come capotecnico del progetto Aprilia RSV4 SBK dal 2015 al 2016.

Intervistato di recente, Noccioli ha parlato del suo attuale impegno in Supersport, dove lavora principalmente sulla moto di Syarifuddin Azman. Il suo obiettivo è ottimizzare le prestazioni della moto, puntando a un miglioramento senza dover investire grandi somme. Con la sua lunga carriera alle spalle, Noccioli manifesta ancora una forte passione per il motociclismo, desideroso di contribuire al futuro della categoria.