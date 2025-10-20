17.9 C
Valentino Rossi e il red carpet che ha stupito Rimini

Valentino Rossi e il red carpet che ha stupito Rimini

Sono arrivato al Teatro Galli di Rimini per l’evento MotoGP Iconic e ho trovato un red carpet. Valentino Rossi era passato solo due minuti prima di me, elegantissimo, mentre io, con un zaino e una giacca casual, sembravo un perfetto trasandato. La scena era surreale: appassionati dietro le transenne e fotografi ovunque, e io camminavo sullo stesso tappeto rosso del Dottore, sentendomi completamente fuori posto.

Il mio viaggio verso Misano per il Gran Premio di San Marino è cominciato con previsioni di maltempo. Ho indossato pantaloni e stivali impermeabili sperando che il clima migliorasse. A Pisa ho ritirato la Moto Guzzi Stelvio 1000, insieme a una Insta360 per documentare l’evento. Lo scorso anno, avevo incontrato forti piogge e avevo dovuto tornare a casa.

Un imprevisto è stato dimenticare le scarpe a casa, costringendomi a comprare un paio di sneakers per 84 euro. Il giovedì pomeriggio ho realizzato tre interviste a Vinales, Marini e Aldeguer. Alla sera, al Teatro Galli, ho vissuto l’emozione di vedere leggende come Kevin Schwantz, Freddie Spencer, Giacomo Agostini, Max Biaggi e Casey Stoner sfilare sul red carpet.

Ho avuto modo di salutare Davide Tardozzi e Gigi Dall’Igna di Ducati, e ho persino preso il segnaposto di Valentino. Venerdì e sabato sono stati dedicati al lavoro, con interviste e incontri nel paddock. Nonostante un po’ di pioggia notturna, la domenica era soleggiata. Marquez ha vinto la gara, e poco dopo io stesso sono salito sul podio, ancora intriso di Prosecco. Il lunedì è stato dedicato ai test, con Quartararo che ha provato il V4. Il viaggio si è concluso senza problemi, con l’Insta360 che ha catturato ogni momento.

