Valentino Rossi contro compagna del padre

Valentino Rossi ha sporto denuncia contro la compagna del padre, Graziano, per una serie di movimenti di denaro che lo hanno portato a sospettare una possibile circonvenzione d’incapace. La storia inizia quando Valentino chiede di diventare amministratore di sostegno del padre, 71 anni, a causa della sua fragilità nella gestione dei propri interessi. L’istituto dell’amministrazione di sostegno serve a proteggere chi ha bisogno di aiuto nel curare i propri affari.

Secondo la ricostruzione di Valentino, durante l’anno di amministrazione sono emersi movimenti di denaro a favore dell’attuale compagna del padre: 176.000 euro dal conto, di cui 100.000 euro con causale “prestito”, più 34.000 euro in contanti. Le somme sarebbero maturate nell’arco di una relazione che dura circa 12 anni.

Successivamente, Graziano chiede la revoca dell’amministrazione di sostegno e il Tribunale di Pesaro la concede, ritenendo Graziano “in piena capacità di intendere e di volere”. Valentino non impugna il provvedimento e successivamente deposita una denuncia penale per circonvenzione d’incapace nei confronti della compagna del padre.

La denuncia è attualmente alla Procura di Pesaro e il fascicolo è stato affidato alla sostituta procuratrice Irene Lilliu. L’esatta qualificazione giuridica dei trasferimenti di denaro sarà decisiva per l’indagine penale, che dovrà verificare lo stato psichico e la concreta influenzabilità di Graziano in relazione agli atti specifici e al periodo in cui sono stati compiuti. Si attende di capire se la pm Irene Lilliu chiederà l’archiviazione o il rinvio a giudizio.