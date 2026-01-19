11.6 C
Valentino, il re della moda italiana

Valentino, il re della moda italiana

«Après moi, le déluge», «dopo di me, il diluvio», rispondeva Valentino a un’intervista su chi potesse sostituirlo. Il documentario “Valentino – The Last Emperor” di Matt Tyrnauer rivela che il primo impulso a disegnare abiti in Valentino nacque dal desiderio di vestire le grandi star di Hollywood viste al cinema da bambino.

Tyrnauer racconta lo stilista e il suo universo fatto di gusto, bellezza, lusso, affetti e genio creativo, oltre che dell’amore per Giancarlo Giammetti e per la sua “famiglia allargata” di amici e collaboratori. Il documentario fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, uno dei luoghi che ha cullato il rapporto d’amore tra Valentino, il cinema e le sue dive. La Biennale di Venezia si è unita al cordoglio per lo stilista ricordando la proiezione di “The Last Emperor” e un’altra apparizione sul red carpet del Lido per la proiezione di “W.E. – Edward e Wallis”, diretto da Madonna.

Valentino ha vestito molte star per i Premi Oscar, come Sophia Loren, Julia Roberts e Cate Blanchett. Una delle prime a indossare i suoi abiti a Hollywood è stata Liz Taylor, seguita da Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow e tante altre. Le apparizioni dei suoi abiti sullo schermo restano iconiche, come il tubino nero da cocktail di Monica Vitti ne “La notte” di Antonioni e il completo après-ski di Audrey Hepburn in “Charade”. Valentino stesso appare in un cameo nel film “Il diavolo veste Prada”, in cui interpreta se stesso durante una sfilata a cui partecipa Miranda Priestley, interpretata da Meryl Streep.

