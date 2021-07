Diventato famoso per i suoi video ironici girati insieme insieme all’amico Matteo Pelusi, Valentino Bisegna ad oggi è uno degli youtuber più famosi e seguiti in Italia. Il 28 enne da un anno sta insieme alla tiktoker Sara Di Sturco e poco fa i due hanno annunciato che presto diventeranno genitori.

“Oggi è la giornata mondiale contro l’omofobia! Trent’anni fa l’omosessualità veniva tolta dall’elenco dei disturbi psichici, oggi 2020 ancora da troppi non è accettata, quando lo capiremo che l’amore, è amore e basta?!

Il mio finto coming out? Non è stato uno scherzo ma qualcosa di molto vicino ad un esperimento sociale. Dobbiamo combattere l’omofobia. Sono molto contento nel vedere che nei commenti c’è stata solidarietà e non omofobia. […] Love is love e non dovrebbe nemmeno esistere l’atteggiamento discriminatorio di chi mette in dubbio questo”.