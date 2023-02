Valentina Vignali si prende la rivincita sulla Nasoni: “Non ero io la cattiva”

Durante l’ultimo Grande Fratello di Barbara d’Urso, Martina Nasoni in più occasioni ha addossato a Valentina Vignali la colpa del suo rapporto traballante con Daniele Dal Moro. L’influencer ternana ha addirittura pensato che alla cestista piacesse Daniele: “Vi ho visto in diversi momenti, in certi atteggiamenti, in cui ho pensato che ci fosse un interesse da parte tua, ma non te ne ho mai parlato perché non sono la sua fidanzata“.

A distanza di quattro anni la Vignali si è tolta un sassolino dalle scarpe. Ieri Daniele e Martina hanno litigato e sono volate anche parole grosse e Valentina ha lanciato una shade alla Nasoni: “Ah ma quindi il problema non era quella st***za, invidiosa di Valentina Vignali? Perché io nella casa non ci sto a sto giro. Mi piace quando il tempo scorre e i fatti mi danno ragione perché io non sono né cattiva, né pazza. Semplicemente senza peli sulla lingua“.

Valentina Vignali io non ho seguito il tuo gf ma mi sento di chiederti scusa per tutti quelli che non ti hanno creduta riguardo vittimella 2.0 PERDONALI @Vignalona #oriele #gfvip — Purezza&illuminè (@Alessia64799513) February 10, 2023

Valentina Vignali vorrebbe entrare al GF Vip per salutare Daniele.

L’ex gieffina ha risposto agli utenti che l’hanno accusata di fare tweet polemici per riuscire ad entrare al GF Vip come concorrente. Valentina Vignali ha rivelato di aver rifiutato la partecipazione come concorrente al GF Vip 7, ma ha poi aggiunto che vorrebbe entrare per poter salutare il suo grande amico Daniele.

“Povera ignorante, se volevo notorietà rifiutavo quando mi hanno chiesto di diventare concorrente due mesi fa? Quando due mesi fa mi è stato chiesto di entrare come concorrente ho detto di NO. Qualcuno mi sa che si deve sciacquare la bocca prima di parlare di nuovo di me. Passo e chiudo. Non sono interessata a marciare sulle cose per fare un siparietto ridicolo. Che senso avrebbe entrare come concorrente? Ho voglia di salutare il mio amico. Poi me ne torno a casa mia. Sono dispiaciuta perché non mi viene data la possibilità di vedere una persona a cui voglio bene che avrebbe bisogno dopo tutti questi mesi anche di una mia parola di conforto per dar spazio a sti litigi”.

