Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano a Pesaro

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono uniti in matrimonio con rito civile a Pesaro. La cerimonia si è svolta a palazzo Gradari e sono stati sposati dal presidente del consiglio comunale, Enzo Belloni. I due giovani, di 34 e 32 anni, hanno sorpreso tutti presentandosi all’evento in tuta e scarpe da ginnastica, entrambi indossando Nike Air Jordan, omaggio alla loro passione per il basket.

All’evento hanno partecipato solo parenti e amici stretti. Dopo la cerimonia, i neo sposi sono tornati a casa per festeggiare con una torta. Valentina Vignali, ex concorrente di Uomini e Donne e del Grande Fratello, ha indossato una tuta bianca con cappuccio e velo, mentre Stefanini ha scelto capi d’abbigliamento sportivi scuri. Il ruolo di testimone di nozze è stato affidato a Muffin, il golden retriever della coppia.

La grande festa di matrimonio è prevista per il 21 giugno al Castello di Bracciano. La storia d’amore tra Stefanini e Vignali risale al 2011, quando erano ragazzini, ma si sono persi di vista e ognuno ha fatto le proprie esperienze sentimentali e professionali. Si sono incontrati nuovamente nell’estate del 2024 e da allora non si sono più lasciati, decidendo di suggellare la loro storia con il matrimonio.