Valentina Vezzali punge Samuel Peron e critica la vittoria di Aras Senol

Valentina Vezzali è reduce da una partecipazione come naufraga a L’Isola dei Famosi (“È stata un’esperienza davvero fantastica che mi ha lasciato tantissime cose che porterò sempre con me“) e fra le pagine di SuperGuidaTv ha prima punzecchiato il vincitore Aras Senol e poi attaccato Samuel Peron.

Su Aras Senol ha dichiarato: “Io penso che nell’Isola, e questo lo dimostrano anche le edizioni precedenti, chi è che sta da solo e quindi magari si trova a vivere l’Isola da solo senza gli altri, chi è che parla di meno e magari Aras non capiva quando le altre persone litigavano perché non capisce bene l’italiano, vince“; mentre Samuel Peron lo ha etichettato come quello “più stratega”.

“Dopo L’Isola dei Famosi non mi ha chiamato e sto ancora aspettando che mi chiami. Samuel è una persona molto rigida, ha un’impostazione basata sulle regole forse dovuta alla sua disciplina. Ma anche nello sport che io ho fatto ci sono delle regole da rispettare ma credo che sia importante anche il calore umano che la persona riesce a trasmetterti. Non si può essere così rigidi e imporre agli altri le cose da fare, c’è modo e modo di porsi. Lui è così, lo è stato quando era il mio maestro di ballo e lo è stato anche nell’Isola quindi un po’ troppo autoritario”.

Valentina Vezzali ha poi confessato che in Honduras ha trovato anche due amiche: Marina Suma e Matilde Brandi. “Mi sono legata tantissimo a Marina Suma, una persona, una donna e un’attrice fantastica ma mi sono legata anche a Matilde Brandi. Ci sono state delle incomprensioni ma ne ho parlato con lei nell’Isola ed è un gioco. Matilde stava giocando ma sicuramente entro la prossima settimana ci dovremo vedere e parleremo. Sono certa che potrebbe nascere anche con lei una bella amicizia“. E che, per il momento, con i reality ha chiuso. “Il Grande Fratello è una trasmissione che sicuramente non rientra in quello che in questo momento mi piacerebbe fare“.