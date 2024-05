Valentina Vezzali e Samuel Peron nel lontano 2009 hanno partecipato alla quinta edizione di Ballando con le Stelle.

oddio mi sono ricordata solo ora che samuel peron era il ballerino della vezzali quando ha fatto ballando, milly doppiamente robbata pic.twitter.com/ihx04n681i — Paola. (@Iperborea_) April 8, 2024

A quanto pare durante quell’esperienza da Milly Carlucci, Samuel Peron aveva etichettato Valentina Vezzali come una “infantile” e ora, dopo un mese e mezzo di permanenza a L’Isola dei Famosi, la storia si è ripetuta e l’olimpionica lo ha apertamente accusato di aver manovrato i naufraghi contro di lei. Questo perché tornata in Italia ha potuto rivedere tutti i daytime e ha notato che molti naufraghi l’hanno definita così. Aggettivo che secondo lei non è stato partorito dalle menti dei suoi ex compagni di reality, ma gli è stato in qualche modo imbeccato proprio da Peron.

Valentina Vezzali in modalità Blasi a Samuel Peron: cosa mi hai fatto 15 anni fa

“Ho bisogno di dirti una cosa che ho maturato nell’arco di questa settimana” – ha esordito Valentina Vezzali rivolgendosi a Samuel Peron. A questo punto il ballerino le ha risposto ironicamente “Oddio! Sentiamo!“, facendola spazientire. “Oddio sentiamo? No, ogni volta così! Ogni volta che ho cercato di parlare con te non mi hai mai prestato attenzione e ne va della mia reputazione. Vorrei sbagliarmi ma penso che tu fin dall’inizio della prima puntata abbia seminato zizzania fra i naufraghi ai miei danni. Sai perché? Perché i termini e gli appellativi con i quali il gruppo mi vessava era lo stesso termine che tu, svariati anni fa in un’altra trasmissione televisiva, ti riferivi a me. Il termine è: infantile. E anche all’epoca mi avevi fatto soffrire. Io ti auguro di andare avanti ma per me non ci sarà una terza volta“.

Insomma, che lei sia effettivamente infantile non le è passato neanche dall’anticamera del cervello.

“A me dispiace tanto per quello che mi stai dicendo perché io non ho mai fatto il lavaggio del cervello a nessuno”, le ha risposto molto educatamente Peron, “Sono un ultimo arrivato, mai messe pulci nelle orecchie agli altri. Io qua sono venuto a fare il mio percorso. Quando torno in Italia ci mettiamo seduti davanti un caffè e un cornetto e ci chiariamo serenamente perché ti ritengo una bella persona e ho il piacere di mantenere i rapporti. Non c’è nulla di personale“.

Valentina però non ha accettato.