Valentina Nulli Augusti potrebbe davvero diventare una concorrente del Grande Fratello Vip dato che i giornalisti di Chi, durante il format Casa Chi, hanno dichiarato che c’è questa possibilità e che “tempo al tempo”, alludendo probabilmente ad una eventuale quarantene dell’araba fenice.

Lo stesso Tommaso Eletti ha dichiarato che c’è una possibilità di vedere la sua ex nella Casa. Opportunità che lo renderebbe felice per il semplice fatto che “dentro la odiano tutti”. Sadico.

E se da una parte la Nulli Augusti potrebbe varcare la celebre porta rossa, dall’altro Tommaso Eletti si è candidato per partecipare ad una eventuale nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

“A L’Isola dei Famosi ci andrei subito visto che sono uno sportivo ed amo l’avventura. Sarebbe per me una vera prova. Uomini e Donne invece non lo farei, non ho bisogno di andare in un programma per trovarmi una ragazza. Lo farei solo se mi pagassero bene”.