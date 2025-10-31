Valentina torna al Grande Fratello e complica il triangolo

Durante la sesta puntata del Grande Fratello 2025, Valentina entra nella Casa per la terza volta, pronta a restare come ospite per qualche giorno. Simona Ventura svela ai concorrenti questa novità dopo aver mostrato un video che mostra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi mantenere le distanze, per rispetto nei confronti di Valentina, dopo una discussione accesa avvenuta in una puntata precedente.

La situazione si complica quando, dopo aver visto insieme il filmato, Domenico e Benedetta si confrontano con Valentina. La Ventura decide di mostrare un’altra clip in cui Benedetta piange per la distanza emotiva creata con il gieffino. Sonia Bruganelli interviene duramente, accusando Domenico di mettere all’angolo Benedetta e di non considerare i suoi sentimenti, sottolineando che la ragazza sembra essere emotivamente dipendente da lui.

Floriana Secondi chiede a Benedetta di chiarire se, in assenza di Valentina, le cose sarebbero state diverse, ma la Stocchi nega e parla di amicizia. Tuttavia, Simona Ventura non è convinta e sottolinea le stranezze della loro relazione. Valentina, intanto, annuncia che vuole restare nella Casa per comprendere la situazione e, sorprendentemente, dichiara che Domenico non è attualmente il suo compagno, ma solo un concorrente. Domenico appare in difficoltà, mentre Benedetta esprime la sua frustrazione.

Durante una pausa pubblicitaria, Domenico si lamenta che la situazione sembra costruita, mentre Benedetta insiste di non voler essere coinvolta in dramas esterni. Alla fine, gli altri concorrenti affermano che non vedono nulla di speciale tra Domenico e Benedetta, allontanando l’idea di un triangolo amoroso. Simona Ventura sperava di creare tensioni, ma la Casa sembra negare la narrativa voluta.