Valentina Tomada: L’Ultimo Messaggio di una Vita di Emozioni

Negli ultimi giorni, la fiction italiana ha subito la perdita di tre attori: Pietro Genuardi, Andrea Savorelli e Valentina Tomada, tutti legati alla serie “Il paradiso delle signore”. La notizia della morte di Valentina Tomada, 55 anni, malata da tempo, è stata annunciata via social dalla collega Emanuela Grimalda. Poche settimane prima della sua scomparsa, Tomada aveva condiviso un video su Instagram, descrivendosi come “un po’ provata e preoccupata”.

L’ultimo video di Valentina su Instagram, pubblicato il 21 marzo, mostrava la sua determinazione nel tornare: “Ladies and gentlemen, I’m back”, anche se ammetteva di sentirsi “sconquassata” e “preoccupata”. Inizialmente, il tono era quello di chi cerca di mantenere il sorriso nonostante le difficoltà. Tuttavia, lo stesso giorno, ha postato anche un messaggio su Facebook di tono più triste, ringraziando i suoi amici per il supporto e chiedendo di non inviarle messaggi privati, dato che non sapeva come rispondere. Ha semplicemente chiesto pensieri positivi.

La malattia che l’affliggeva non è mai stata specificata pubblicamente né da lei né dal suo entourage, il che potrebbe aver spinto molti a chiedere informazioni sulle sue condizioni. La triste notizia si aggiunge al lutto per la scomparsa di Pietro Genuardi, deceduto a 62 anni a causa di una rara malattia al sangue, il quale aveva lasciato “Il paradiso delle signore” da qualche mese. Queste perdite segnano un momento doloroso per il mondo della fiction italiana.