mercoledì – 28 Gennaio 2026
Valentina Pesaresi resta ad Amici 25

Valentina Pesaresi resta ad Amici 25

Nel daytime di Amici, Valentina Pesaresi ha svelato se tornerà o meno nel talent show dopo una profonda crisi che l’aveva portata a decidere di abbandonare la scuola. La cantante della squadra di Rudy Zerbi era stata protagonista di una forte difficoltà a trovare la giusta motivazione per restare o meno nel talent di Canale 5.

Dopo una settimana di riflessione, Valentina è tornata ad Amici e ha svelato ai suoi compagni la sua decisione definitiva leggendo loro una tenera lettera. Nella lettera, Valentina ha riversato tutti i suoi sentimenti, elogiando la determinazione dei suoi compagni e ammettendo di aver sempre avuto grandi dubbi sulla sua strada e sul suo futuro. La cantante ha confessato di non aver mai creduto fino in fondo di poter fare la cantante e di aver sempre visto la musica come qualcosa di irrealizzabile per lei.

Tuttavia, alla fine della lettera, Valentina ha svelato di voler dare una possibilità concreta al suo sogno e di crederci un po’ di più, decidendo così di restare nel talent di Canale 5. I suoi compagni l’hanno abbracciata entusiasti e si sono complimentati con lei per il coraggio e la determinazione che ha dimostrato. Anche Rudy Zerbi è stato felice di sentirla più entusiasta di restare e ha elogiato il suo spirito e la sua voglia di convincimento.

