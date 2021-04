Giulia Salemi è stata ospite da L’Isola dei Famosi e ieri si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. L’influencer milanese ha bacchettato Valentina Persia, che in più occasioni ha attaccato sua madre Fariba.

“Qui il rispetto è spesso mancato. La lista di chi ha attaccato mia madre è lunga e penso che in questa Isola stiano perdendo il senso di tutto. Capisco la fame, il gioco, ma questo è troppo, non c’è dignità. Avete fatto il verso a mia madre, non faceva ridere. Valentina Persia ha fatto un’imitazione per sottolineare che è iraniana e questo non ha fatto ridere nessuno. C’è un limite che non va superato”.

La comica è sbroccata ed è partita in quarta: “Attenzione Giulia che con me non attacchi. Io non ho fatto l’imitazione dicendo che è iraniana, ma faccio imitazioni di tutti gli intercalari. Non ti azzardare a mettermi questa roba in bocca che questo gioco con me non attacca signorina. Non fare i giochi con me. Metti un po’ di ironia che andrai avanti nella tua vita“.

La Salemi ha chiuso la discussione in maniera secca: “Che ti devo dire, a me la comicità anni 90 non fa più ridere“.



A parte che tutto si sarebbe potuto risolvere con un semplice “mi dispiace se avete frainteso, non volevo offendere nessuno”. Però credo che Giulia (e molti telespettatori) si siano indispettiti per il contesto di quell’imitazione. Valentina Persia infatti non è certo una bff di Fariba e l’ha imitata durante degli scontri, quindi non certo per fare della bonaria ironia.

Giulia parla degli attacchi di Valentina Persia e degli altri naufraghi nei confronti di Fariba.

“Ad oggi il rispetto sta mancando totalmente…” #Isola pic.twitter.com/GnC3a904f6 — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 26, 2021