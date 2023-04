Valentina Persia ricorda L’Isola dei Famosi e parla del suo alter ego

Valentina Persia da ben tre edizioni fa parte del cast fisso dello show comico OnlyFun, in onda su Nove e condotto da Elettra Lamborghini con i PanPers.

Intervistata da TvBlog l’attrice ha parlato del proprio alter ego che ha creato e minuziosamente elaborato per portarlo sul palco della trasmissione.

Come abbiamo però visto a L’Isola dei Famosi, Valentina Persia è tutt’altro che “un’affamata”.

“I reality fanno bene ai comici? Prima di partecipare a L’Isola dei Famosi pensavo di no, perché tutti i colleghi che ho visto partecipare ai reality non sono state partecipazioni molto fortunate a onor del vero. Quando mi è stato chiesto e proposto di partecipare a L’Isola dei Famosi avevo proprio questo tipo di paura”.

“L’Isola toglie, perché toglie tantissimo: la fame, gli affetti da cui si sta distanti, i miei figli. E quindi avevo paura di perdere quel mio pubblico che era abituato a una Valentina sicuramente più allegra rispetto a quello che è stato. Invece io ho detto agli autori che non sapevo cosa sarebbe venuto fuori, che nei momenti di difficoltà viene fuori tutta la mia verità. E la verità è stata premiata perché sono arrivata – come tutti ricorderete – seconda. Per me è stata un’esperienza magica che ha portato alla conoscenza del grande pubblico anche una Valentina più profonda rispetto a quella ilare alla quale sono abituati da trent’anni”.