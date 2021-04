Non solo Elettra Lamborghini, anche Stefania Orlando ha bacchettato Valentina Persia. All’ex gieffina non sono piaciuti gli attacchi della comica nei confronti di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. Secondo la conduttrice Valentina è troppo aggressiva e dovrebbe tirare fuori un lato più dolce e materno sull’Isola.

“Valentina Persia? Io con una così… lei è una grandissima artista e una comica che mi è sempre piaciuta molto. Credo che lei si stia dando molto. – ha continuato Stefania a Casa Chi – Ci sta credendo tanto, è forte, ma secondo me non tira fuori un lato più dolce (se ce l’ha). Un lato più umile che non vedo adesso. Lei è sempre molto aggressiva e sulla difensiva. Non ho ancora visto di Valentina Persia un suo lato sensibile, dolce e materno. La vedo sempre inca****a. Posso dirlo? Diciamo che noto che è spesso nervosa. Invece mi piacciono molto Vera Gemma, Angela Melillo e Roberto Ciufoli”.

Valerio Palmieri ha chiesto alla Orlando se parteciperebbe mai al reality di Ilary Blasi, ma la risposta è stata negativa e secca: “No, sono categorica e secca, non c’andrei mai. Ho fatto il GF Vip, ma non l’Isola. Anche Simone non sarebbe felice dai. Lui non mi vuole così male. Forse sarebbe felice di stare ancora soletto a casa, ma non penso che mi vorrebbe in Honduras. Un contro è il Grande Fratello e un’altro L’Isola dei Famosi“.

E Stefania non ha tutti i torti, un conto è stare chiusi in una casa con tutti i comfort, un altro è resistere su un’isoletta senza cibo e dall’altra parte del mondo.

Valentina Persia a L’Isola dei Famosi.

L’inglese di Valentina Persia per comunicare meglio con Paul 💯 #Isola pic.twitter.com/2RVsUoaZ1l — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021