Valentina Persia è una comica, una cabarettista ed una barzellettiera che ha trovato il successo a La Sai L’Ultima? nel 1994 dove ha debuttato come concorrente e successivamente è diventata ospite fisso. Era quindi questione di giorni prima che si buttasse a capofitto a fare le imitazioni dei suoi compagni d’avventura a L’Isola dei Famosi. E così è successo.

La Persia ha imitato Gilles Rocca, Vera Gemma, Angela Melillo, Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Paul Gascoigne e pure Akash Kumar che ha così reagito su Instagram: condividendo il video dell’imitazione con tanto di emoji che ridono.

Una reazione inaspettata considerando il suo livello di permalosità.

Un’imitatrice a L’Isola dei Famosi ed è subito Valerio Scanu nel 2015 che imita Rachida.

Valentina Persia non è solo barzellette ed imitazioni, dato che la scorsa puntata ha pianto confessando di aver sofferto di depressione post parto.

“Quando sono davanti al fuoco penso. Sono diventata mamma da grande a 43 anni e cresco i miei figli da sola. Sento fortemente la loro mancanza, io per loro ci sono h 24. Ho avuto una difficoltà quando sono nati. Io ho sofferto di una brutta depressione post partum che me li ha fatti vivere in maniera diversa, ricordando oggi con dei flashback e avevo paura di non farcela. Mi mancano i miei piccoli, che sono dall’altra parte del mondo. Vivo questa cosa come se stessi dando loro una mancanza, ma io sono qui anche per loro. Mamma piange perché ha fame e perché mi mancate, ma tutte le notti siamo insieme.

Il primo periodo da mamma non è stato facile, come per tante donne che hanno una depressione e non sentono l’affetto immediato ai miei figli. Adesso mi sento come se perdessi del tempo e dei momenti preziosi, anche se so che loro stanno bene con mia madre e che mi amano”.