Valentina Persia ha sfiorato la vittoria a L’Isola dei Famosi, dove è arrivata seconda dietro ad Awed. E proprio lo youtuber pare abbia deluso la comica, che in un’intervista rilasciata a Casa Chi ha spiegato cosa (non) ha fatto il vincitore del reality.

“Il peggior naufrago umanamente? Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi aveva mai conosciuto prima, bugiardo, perché abbiamo fatto Caterina e le sue figlie insieme. Me lo ricordo perfettamente che eravamo insieme. Lui ha omesso e mi batteva pure l’occhietto quando lavoravamo, ma io non gliel’ho data vinta, non gliel’ho data proprio. Non mi è piaciuto proprio umanamente. In studio un leone, in spiaggia il niente proprio. Lui ha anche detto che ho provato ad accendere il fuoco con gli occhiali, insomma lasciamo perdere che è meglio.

Mentre il concorrente che mi porto dietro nella vita è sicuro Ignazio Moser, Matteo Diamante. Tutte le donne dovrebbero avere un Moser nella propria vita, è un ragazzo davvero splendido. Poi mi piace Angela Melillo, Francesca Lodo e anche Andrea Cerioli. Con lui è nato un sentimento che spero continui fuori dal reality. Perché non nomino Awed, è l’unico che alla fine in aeroporto non mi ha salutata“.

Baci e abbracci davanti le telecamere e poi non si salutano in aeroporto. Come direbbe Malgy: “Faaaalsi“.

Valentina che fa Massimiliano livello altissimo di puntata✈️✈️✈️ #Isola pic.twitter.com/0JNbBSSvDn — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2021

Valentina Persia sulle accuse di razzismo nei confronti di Fariba.

“In realtà mi piacerebbe ritrovarla fuori. Pensavo di aver trovato la chiave per un rapporto con lei. Io sono romanaccia e lei molto permalosa. Dopo L’Isola però le ho mandato un messaggio. La reputo una persona molto simpatica e particolare. Per questo è stata un’imitazione simpatica. A me faceva un sacco di simpatia. Mi è dispiaciuto leggere che ci sono state delle forme di razzismo nei suoi confronti. Perché io imito lei, non ho mai imitato la provenienza. Facevo solo un suo intercalare. Quando uno è particolare viene imitato, quelli che non sono imitabili sono quelli che passano e non lasciano la scia”.