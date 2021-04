Valentina Persia è tra le protagoniste de L’Isola dei Famosi e con la sua ironia riesce a strappare i sorrisi del pubblico. Nel suo passato la comica ha vissuto un momento drammatico, immediatamente dopo la nascita dei due figli.

“All’inizio sì un bambino ti trasmette l’amore tenere del batuffolo, ma non ti dà quella sensazione immediata di interagire. Ho provato disagio, sì l’ho detto, ma c’è chi va anche oltre. Non tutte le donne avvertono questa sensazione immediata di connessione ai figli. Può accadere che la tua mente e il tuo corpo vadano in una situazione di stallo. Vedi tutte le donne con bimbi firmati e felici, tutte bellissime e pensi ‘Madonna io ho fatto un disastro allora’”.

Giovanni Ciacci a Domenica Live ha rivelato che la naufraga ha altre storie non felicissime che il pubblico non conosce ancora.

“Io ho lavorato con lei. In quel periodo notavo che lei non era felice. Era veramente triste e soffriva. Allora un giorno mi sono permesso di andare in camerino e chiederle cose le fosse successo. Mi ha detto tutto, anche della depressione post partum. Tifo per lei, perché è la sua rinascita, il suo riscatto. Ci sono altre storie di Valentina Persia che la gente non conosce”.

Per quello che so ha ragione Giovanni, pare ci sia una cosa nel passato di Valentina Persia davvero forte. Forse la comica ne parlerà a L’Isola dei Famosi o magari quando uscirà. Di sicuro dietro alle battute e le imitazioni c’è molto altro ed è anche per questo che adoro questa donna.

