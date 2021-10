Valentina Persia la scorsa settimana ha festeggiato 50 anni ma al suo party di compleanno, nonostante l’invito, molti naufraghi che hanno condiviso con lei l’esperienza a L’Isola dei Famosi, non sono andati. Ad averlo raccontato è stata proprio l’attrice comica, ora nello staff del programma Honolulu, al settimanale Chi.

Valentina Persia delusa dagli ex naufraghi: “Li ho invitati al mio compleanno, ma non sono venuti” https://t.co/U4xyiCpjvV

“Qual è il mio bilancio per i miei 50 anni? Ok devo dirvi la verità, dovrei essere più cattiva. […] Ad esempio per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso.

Quindi sì, ho invitato gli ex naufraghi che mi erano più vicino, ma non vi faccio i nomi di quelli che mi hanno detto di no. Diciamo che mi illudevo che qualcuno di loro tornato alla vita di tutti i giorni capisse che la realtà è anche altro”.